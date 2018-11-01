Forbes назвал пятерку лучших фильмов ужасов 2018 года

01.11.2018 09:30

Авторитетный американский журнал Forbes назвал ТОП-5 фильмов ужасов 2018 года, сообщает ONLINE.UA.

Лидером списка стала картина "Реинкарнация" режиссера Ари Астера. Стоит отметить, что это была его дебютная работа, передает ONLINE.UA. В центре сюжета — история художницы Энни Грэхем, у которой умирает мать. После того, как ее похоронили, в семье женщины начинают происходить страшные и мистические вещи. Главные роли в фильме исполняют Тони Коллетт, Алекс Вулф, Гэбриэл Бирн и Милли Шапиро. Еще до релиза фильм стал довольно популярным, на его выход с нетерпением ожидали поклонники качественного хоррора.

"Серебро" рейтинга получил триллер "Тихое место", в котором главную роль исполнила Эмили Блант. А замыкает тройку лидеров комедия "Извините за беспокойство". По мнению кинокритиков, абсурдный мир фильма делает его больше похожим на хоррор.

В первую пятерку также вошли "Хэллоуин" Дэвида Гордона Грина и фантастическая картина "Аннигиляция" Алекса Гарленда.