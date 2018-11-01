Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Forbes назвал пятерку лучших фильмов ужасов 2018 года

01.11.2018 09:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Forbes назвал пятерку лучших фильмов ужасов 2018 года

Авторитетный американский журнал Forbes назвал ТОП-5 фильмов ужасов 2018 года, сообщает ONLINE.UA.
Лидером списка стала картина "Реинкарнация" режиссера Ари Астера. Стоит отметить, что это была его дебютная работа, передает ONLINE.UA. В центре сюжета — история художницы Энни Грэхем, у которой умирает мать. После того, как ее похоронили, в семье женщины начинают происходить страшные и мистические вещи. Главные роли в фильме исполняют Тони Коллетт, Алекс Вулф, Гэбриэл Бирн и Милли Шапиро. Еще до релиза фильм стал довольно популярным, на его выход с нетерпением ожидали поклонники качественного хоррора.
"Серебро" рейтинга получил триллер "Тихое место", в котором главную роль исполнила Эмили Блант. А замыкает тройку лидеров комедия "Извините за беспокойство". По мнению кинокритиков, абсурдный мир фильма делает его больше похожим на хоррор.
В первую пятерку также вошли "Хэллоуин" Дэвида Гордона Грина и фантастическая картина "Аннигиляция" Алекса Гарленда.



Теги: фильм, Forbes, рейтинг
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх