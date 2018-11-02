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В Украине запретили голливудский боевик с Джерардом Батлером
В Украине и России запретили художественный фильм Hunter Killer (Охотник-убийца) с Джерардом Батлером в главной роли, сообщает Новое время.
В фильме рассказывается о капитане американской подводной лодки (его роль исполнил Джерард Батлер), который пытается предотвратить Третью мировую войну. Войну может вызвать переворот в России, где президента захватил в заложники министр обороны-предатель.
По данным издания, в Украине Hunter Killer не выдали прокатную лицензию из-за того, что картина изображает военную мощь страны-агрессора - России.
В России же объяснили отказ в прокате фильму тем, что дистрибьютор вовремя не предоставил копию картины в хорошем качестве, а следовательно, они не успели посмотреть картину. Но некоторые обозреватели в РФ предполагают, что фильм сняли с проката из-за его сюжета.
В США лента Hunter Killer вышла в прокат в прошлую пятницу и за выходные собрала 6,7 миллиона долларов.
Теги: Украина, Россия, Голливуд, запрет, боевик
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