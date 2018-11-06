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Архив - Культура

Журнал People выбрал самого сексуального мужчину года

06.11.2018 10:30
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Журнал People выбрал самого сексуального мужчину года

Каждый год, начиная с 1985-го, журнал People выбирает знаменитого мужчину в качестве секс-символа года. В 2018-м им стал 46-летний английский актер Идрис Эльба, сообщает HELLO!.
В разные годы секс-символами по версии People становились Том Круз, Джордж Клуни, Брэд Питт, Харрисон Форд и многие другие. В прошлом году это почетное звание заслужил певец Блейк Шелтон.



Теги: секс-символ, звание, год
 
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