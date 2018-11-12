Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Обновленная "ВИА Гра" представила первый клип (ВИДЕО)

12.11.2018 15:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Обновленная "ВИА Гра" представила первый клип (ВИДЕО)

Обновленная женская группа "ВИА Гра" презентовала первый совместный клип на трек "Я полюбила монстра", сообщает Апостроф.
Видео появилось на YouTube-канале продюсерского центра Константина Меладзе.
Недавно в популярном коллективе произошли кадровые перестановки. Первой трио покинула Миша Романова, затем - Анастасия Кожевникова. Меладзе предложил продлить контракт Эрике Герцег, а вскоре стало известно, что группу пополнили Ульяна Синецкая и Ольга Меганская.



Теги: ВИА Гра, YouTube, клип
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх