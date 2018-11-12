Обновленная "ВИА Гра" представила первый клип (ВИДЕО)

12.11.2018 15:38

Обновленная женская группа "ВИА Гра" презентовала первый совместный клип на трек "Я полюбила монстра", сообщает Апостроф.

Видео появилось на YouTube-канале продюсерского центра Константина Меладзе.

Недавно в популярном коллективе произошли кадровые перестановки. Первой трио покинула Миша Романова, затем - Анастасия Кожевникова. Меладзе предложил продлить контракт Эрике Герцег, а вскоре стало известно, что группу пополнили Ульяна Синецкая и Ольга Меганская.