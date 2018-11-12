Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Обновленная "ВИА Гра" представила первый клип (ВИДЕО)15:38
- Поклонники «Ералаша» оплакивают любимую звезду12:30
- В Украине повысили квоту теле- и радиопередач на государственном языке10:45
- Майкл Дуглас "доигрался" до Аллеи славы13:55
- Журнал People выбрал самого сексуального мужчину года10:30
- "Квартал 95" высмеял советы Ульяны Супрун (ВИДЕО)11:30
- Страшный секрет Винника раскрыт: обмануты все «волчицы». ВИДЕО10:17
- В Украине запретили голливудский боевик с Джерардом Батлером13:18
- Forbes назвал пятерку лучших фильмов ужасов 2018 года09:30
- Украинский мультфильм победил на кинофестивале в Ирландии09:40
Обновленная "ВИА Гра" представила первый клип (ВИДЕО)
12.11.2018 15:38
Обновленная женская группа "ВИА Гра" презентовала первый совместный клип на трек "Я полюбила монстра", сообщает Апостроф.
Видео появилось на YouTube-канале продюсерского центра Константина Меладзе.
Недавно в популярном коллективе произошли кадровые перестановки. Первой трио покинула Миша Романова, затем - Анастасия Кожевникова. Меладзе предложил продлить контракт Эрике Герцег, а вскоре стало известно, что группу пополнили Ульяна Синецкая и Ольга Меганская.
Теги: ВИА Гра, YouTube, клип
Читайте также:
- Изматывающая любовь Анны Седоковой: "Максим первым отнес документы"
- На Галкина и Сердючку в США напала пьяная толпа
- Лучшее признание в любви по мнению семи миллионов зрителей (ВИДЕО)
- Оленя жалко: звезду YouTube усыпили (ВИДЕО)
- Google и YouTube анонсировали онлайн-трансляцию президентских выборов в США
- "Невинность мусульман" признан "вне закона" по всей России
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления 14:54
- Сурков поздравил Пушкова и Пасечника с «победой на выборах»14:20
- Псевдовыборы на Донбассе могут закончиться для Украины плачевно13:18
- "Выборы" "Л/ДНР" грозят России новыми санкциям: глава МИД Литвы призывает наказать "организатора этого фарса"13:00
- В ОРЛО произошло массовое отравление детей12:40
- Медведчук раскрыл планы Путина на Донбасс12:20
- В рядах оккупантов РФ "200-е" и "300-е": ВСУ уверенно отбили провокации боевиков на оккупированном Донбассе11:49
- Пушилин заявил, что «выборы» прошли и теперь с его «республикой» должен считаться весь мир11:30
- На «выборах» в ОРЛО «неожиданно» лидирует Пасечник11:13
- Известный украинец предложил отдать Донбасс России: Отрезать всю ту территорию, ту нечисть от нас10:32
- Стало известно, о чем Трамп говорил с Макроном, Меркель и Путиным в Париже16:15
- Выдача паспортов: Венгрия пошла на новые ухищрения16:00
- Жители Кривого Рога жгут шины под «Криворожгазом», требуя отопления15:48
- Обновленная "ВИА Гра" представила первый клип (ВИДЕО)15:38
- Порошенко выдвинул жесткое требование к Кабмину по субсидиям15:31
- Смертоносный африканский вирус теперь угрожает Европе15:16
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления 14:54
- «Украина рано или поздно станет членом ЕС»: в Европе сделали прогноз относительно нашей страны14:40
- Сурков поздравил Пушкова и Пасечника с «победой на выборах»14:20
- 8 марта в Украине отменяют, готовится замена: «Будет ярче и интересней»14:03
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели17:25
- Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу08:39
- Самые щедрые мужчины по знаку зодиака22:32
- Приметы про цепочку: что предупреждает о беде19:15
- Как стареют знаки Зодиака18:33
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- На Донбассе появятся миротворцы ООН: согласован поэтапный ввод международной миссии "голубых касок"
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Террористы "по пьяной лавочке" убили чинившего ЛЭП электрика из РПГ и теперь путаются в показаниях