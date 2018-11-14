Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

14.11.2018 07:52

Заключительный 8 сезон культового сериала Игра престолов» выйдет в апреле 2019 года. Об этом сообщается в тизере, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте сериала, а также на YouTube-канале.



Трейлер состоит из нарезки самых запоминающихся моментов сериала за все предыдущие сезоны. Последняя часть сериала будет состоять из шести эпизодов.

«Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждая драка. Каждая жертва. Каждая смерть. Все ради трона», — говорится в подписи к ролику.

Источник: https://donpress.com