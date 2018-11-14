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Архив - Культура

Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

14.11.2018 07:52
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Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»

Заключительный 8 сезон культового сериала Игра престолов» выйдет в апреле 2019 года. Об этом сообщается в тизере, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте сериала, а также на YouTube-канале.

Трейлер состоит из нарезки самых запоминающихся моментов сериала за все предыдущие сезоны. Последняя часть сериала будет состоять из шести эпизодов.

«Каждая битва. Каждое предательство. Каждый риск. Каждая драка. Каждая жертва. Каждая смерть. Все ради трона», — говорится в подписи к ролику.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, сериал, Игра престолов
 
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