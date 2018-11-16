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Архив - Культура

В Ровно создали первый в Украине "виртуальный" мурал

16.11.2018 11:08
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В Ровно создали первый в Украине "виртуальный" мурал

В Украине впервые использовали технологию дополненной реальности для создания мурала "Летающий город" в Ровно, сообщает ICTV.
"Летающий город" – это первый в Украине мурал, параллельно с нанесением рисунка которого создавалась также его цифровая визуализация. Современный городской шедевр в Ровно создавали волынские мастера.
Чтобы рисунок на 9-этажке “ожил”, нужно скачать приложение. Оно разработано для платформ iOS и Android. Далее нужно навести камеру смартфона или планшета на мурал и насладиться технологией дополненной реальности.



Теги: Ровно, виртуальная реальность, мурал
 
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