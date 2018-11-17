Плачет "девочка в автомате": умер певец Евгений Осин

17.11.2018 20:45

В России в субботу, 17 ноября, умер певец Евгений Осин.

Это Telegram-каналу LIFE SHOT подтвердил директор артиста Александр Сидоренко. Музыкант скончался в своей квартире в Москве в возрасте 54 лет, передает Обозреватель.

Труп артиста обнаружила его сестра Альбина, перед этим он сутки не выходил на связь. Причина смерти пока не называется.

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Собственную группу он создал в 1986 году, а с 1988 года руководил коллективом в центре Стаса Намина. В конце 1980-х Осин также сотрудничал с популярной группой "Браво".

Он является автором знаменитых шлягеров 1990-х — "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Таня плюс Володя" и других. За свою карьеру Осин выпустил 15 альбомов, последний из которых под названием "Разлука" вышел в 2016-м.

В 2000-е годы Осин много снимался на телевидении в музыкальных проектах, работал с молодыми исполнителями. Сообщалось, что у певца были проблемы с алкоголем.

Так, в 2017 году он проходил курс по избавлению от алкогольной зависимости в одной из клиник Таиланда. Перед этим артист уже практически не мог самостоятельно передвигаться.