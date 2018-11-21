Все рубрики раздела
- Лолиту Милявскую экстренно госпитализировали в Беларуси10:23
- Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц года12:00
- Фильм "Донбасс" получил главный приз кинофестиваля в Испании09:00
- Плачет "девочка в автомате": умер певец Евгений Осин20:45
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер14:00
- В Ровно создали первый в Украине "виртуальный" мурал11:08
- Украинская группа возглавила чарт российского "МузТВ"12:00
- Стала известна дата выхода последнего сезона «Игры престолов»07:52
- Ушел из жизни "отец" Человека-паука13:20
- Обновленная "ВИА Гра" представила первый клип (ВИДЕО)15:38
Лолиту Милявскую экстренно госпитализировали в Беларуси
Популярная российская артистка Лолита Милявская была экстренно госпитализирована 19 ноября накануне своего выступления. Она должна была выступить в Могилеве (Беларусь), однако у нее сильно повысилось артериальное давление, что привело к ухудшению самочувствия, сообщает РБК-Украина.
Певица, собрав все силы дождалась начала мероприятия и вышла на сцену, чтоб лично отменить концерт. Артистка не исполнила ни одной песни — ее срочно увезли в больницу прямо со сцены.
Очевидцы утверждают, что бригада медиков, которая прибыла по экстренному вызову пыталась понизить артериальное давление певицы, но у нее был диагностирован гипертонический криз, который сложно нормализовать.
"55 лет — это когда рок-н-ролл ушел безвозвратно. У меня реально шибануло давление. Стою, боюсь пошевелиться. Простите меня, пожалуйста", — сказала исполнительница перед уходом со сцены.
Теги: Беларусь, Лолита Милявская, госпитализация
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили11:25
- В Донецке после «выборов» так и не вернули связь Vodafone11:22
- В Донецке идет «распил на металл» оборудования предприятий10:45
- Россия "освобождает" Донбасс от хлеба: оккупанты "разобрались" с хлебозаводом в Иловайске 10:15
- С Донбасского фронта пришли хорошие новости09:57
- Россияне массово скупают жилье в оккупированных городах Донетчины08:30
- Бойцвы ВСУ рассказали о тяжелом бое под Попасной08:00
- В Мариуполе начали выдавать квартиры переселенцам07:45
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым07:10
- Пушилин насмешил весь мир первым заявлением в должности "главы ДНР" – подробности ч23:07
- Боевики пошли на штурм ВСУ на Светлодарской дуге: россиян разгромили11:25
- В Донецке после «выборов» так и не вернули связь Vodafone11:22
- Долларами будут выдавать зарплату: украинцам готовят революцию11:15
- В Facebook произошел получасовой сбой11:08
- Апелляционный суд принял решение по делу Савченко11:00
- В Донецке идет «распил на металл» оборудования предприятий10:45
- Власти Крыма: Россия начала готовить россиян к возвращению Крыма Украине10:30
- Лолиту Милявскую экстренно госпитализировали в Беларуси10:23
- Россия "освобождает" Донбасс от хлеба: оккупанты "разобрались" с хлебозаводом в Иловайске 10:15
- С Донбасского фронта пришли хорошие новости09:57
- Эти продукты замедляют старение09:15
- Тамада, букет, авто: Сколько стоит пожениться в Мариуполе10:11
- Что нельзя делать в церковные праздники19:00
- Названо одно из самых полезных лакомств для кишечника18:02
- Где дают кредит без работы17:23
- Этот напиток лучше всего подходит для холодного времени года14:50
- Важные годы в жизни каждого знака зодиака09:15
- Медики назвали самое полезное время для пробуждения07:01
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Не пускать в "Л/ДНР" даже свет и воду: в США хотят закрыть "границу", спровоцировав бунт против оккупантов РФ
- Стало известно, какой «оклад» получает из «бюджета республики» вдова Захарченко
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой
- Кто приехал в Донецк на «инаугурацию» Пушилина
- Как проверяют переселенцев: все типы проверок, к которым нужно быть готовым
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются
- В Украине будет создана новая база переселенцев
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Чтобы слушались, как собаки: раскрыта цель Москвы в ликвидации Захарченко. ВИДЕО
- В ОРДО предупредили о «крупной диверсии» на горловском «Стироле»