Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Доктор Хаус стал кавалером ордена Британской империи

22.11.2018 08:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Доктор Хаус стал кавалером ордена Британской империи

Британский актер Джеймс Хью Кэлам Лори стал кавалером ордена Британской империи. Награду ему вручил Его Королевское Высочество принц Чарльз, сообщает УНН.
Джеймс Хью Кэлам Лори — британский актер, профессиональный пианист, сценарист, режиссер, продюсер, писатель и певец, известность которому принесли прежде всего роли в британских комедийных телесериалах “Черная гадюка”, “Шоу Фрая и Лори” и "Дживс и Вустер“ в сотрудничестве с его другом Стивеном Фраем, а также главная роль в американском телесериале “Доктор Хаус”.



Теги: Великобритания, принц Чарльз, орден, Хью Лори
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх