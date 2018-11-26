Украина заняла 4 место на "Детском Евровидении 2018" (ВИДЕО)

26.11.2018 09:45

В Минске закончился международный детский песенный конкурс, на котором нашу страну представляла Дарина Красновецкая из Винницы, сообщает Главком.

В конкурсе принимали участие дети из 20 стран мира и каждый из конкурсантов исполнял песню на своем языке. Третье место с результатом 201 балл заняла представительница Австралии, которая долго лидировала в голосовании жюри, но получила невысокие оценки зрителей. Второе место занял дуэт из Франции с 203 баллами. Дети получили высокие оценки зрителей, в то время как члены жюри не дали им очень высоких баллов.

Первое место впервые в истории участия в детском Евровидении заняла Польша. Роксана Вегиль победила в конкурсе с 215 баллами.

Нашу страну представляла Дарина Красновецкая. С песней Say Love она выступила первой и заняла четвертое место по результатам голосования жюри и четвертое место по результатам голосования зрителей, набрав 182 балла.