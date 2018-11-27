Названы самые дорогие певцы Украины

27.11.2018 11:20

Украинские поп-исполнители MONATIK и Олег Винник разделили место самого дорогого певца страны, сообщает OBOZREVATEL.

В преддверии новогодних праздников гонорар артистов за 50-минутное выступление на частном мероприятии составляет 30 тыс. евро (около 953 тыс. гривен).

К сумме гонорара заказчику выступлений потребуется обеспечить также бытовые и технические райдеры - условия, необходимые для выступления и отдыха артистов в гримерках, что также потребует круглую сумму. При этом за несколько дней до Нового года сумма гонорара может возрастать.

На второе место в списке самых дорогих певцов Украины 2018 года может претендовать Андрей Данилко (Верка Сердючка) с гонораром 25 тыс. евро (793 тыс. гривен), на третье - не менее эпатажный DZIDZIO, который отстал от Сердючки лишь на 5 тыс. евро и запрашивает за частный концерт 20 тыс. (635 тыс. гривен).