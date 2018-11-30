Неизвестные устроиди "диверсию" на концерте Макса Барских в Киеве

30.11.2018 09:20

В столичном Международном выставочном центре концерт украинского исполнителя Макса Барских начался с опозданием из-за проблем со звуком, сообщает сайт Подробности.

Как пишут пользователи в Instagram, на первой песни "Сделай громче" возникли проблемы с музыкой. А после того, как артист приступил к исполнению известного трека "Хочу танцевать", то звук совсем исчез.

Макс Барских извинился перед поклонниками и в результате концерт приостановили на полчаса. Продюсер звезды Алан Бадоев заявил, что кто-то обрезал провода.

После устранения всех неполадок выступление продолжилось. Фанатам музыканта пришлось ждать в общей сложности 2 часа, чтобы насладиться полноценным выступлением.