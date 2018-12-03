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KAZKA опровергла участие в российской "Песне года"

03.12.2018 09:25
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KAZKA опровергла участие в российской "Песне года"

Украинская группа KAZKA, авторы хита-миллионника "Плакала", не будет принимать участие в российском шоу "Песня года", которое состоится в Германии в марте 2019-го при участии Николая Баскова, Дискотеки "Аварии", Лолиты Милявской и прочих скандальных звезд, сообщает Обозреватель.
Об этом на своей странице в Facebook написал продюсер группы Андрей Уренев. "Группа НЕ принимает участия в этом концерте", — сообщил он. Более развернутый комментарий Уренев пообещал позднее.
Несколько часов спустя короткое заявление появилось и на официальной странице группы. "Друзья! Любая информация относительно будущих выступлений KAZKA, не подтверждено представителями группы или не содержится на официальном сайте, является ничем иным, как фейком. Будьте внимательны и потребляйте качественный контент. Следите за графиком KAZKA только в официальных источниках".
Кроме того, название группы пропало из списка участников в афише шоу.



Теги: Россия, Песня года, KAZKA
 
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