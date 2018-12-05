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В России заочно наградили украинскую группу Kazka
05.12.2018 09:55
Украинской группе Kazka присудили российскую премию. Коллектив наградили Золотой Сиреной на премии Высшая Лига в Москве, сообщает SITEUA.
Коллектив получил награду как один из самых ярких в 2018 году по версии Нового Радио за трек Плакала. Сами музыканты на церемонии награждения не присутствовали, они были награждены заочно.
Также Новое Радио создало ролик на песню плакала с российскими звездами в поддержку группы.
Ведущие Высшей Лиги пообещали передать награду украинскому коллективу. Золотые статуэтки также присудили украинцам Ани Лорак и Максу Барских.
Теги: Россия, награда, KAZKA
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