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Опубликован официальный тизер финального сезона "Игры престолов" (ВИДЕО)

07.12.2018 11:03
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Опубликован официальный тизер финального сезона "Игры престолов" (ВИДЕО)

Компания HBO выложила на своей странице в Twitter первый тизер-трейлер восьмого сезона сериала "Игра престолов", сообщает Укринформ.
В трейлере лед сталкивается с огнем на карте Семи Королевств.
Как сообщалось, в последнем сезоне будет всего шесть серий, зато каждая из них уже совершенно точно будет идти больше часа, при этом бюджет каждой серии составил порядка $15 млн. Первая серия восьмого сезона выйдет в апреле 2019 года.



Теги: трейлер, финал, сезон, "Игра престолов"
 
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