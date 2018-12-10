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Трейлер фильма "Мстители: Конец игры" установил рекорд по просмотрам (ВИДЕО)
10.12.2018 11:00
Тизер-трейлер супергеройского фильма "Мстители-4", обнародованный на днях студией Marvel, набрал 289 млн просмотров за сутки, сообщает сайт #Буквы.
Как отмечает издание, трейлер новой части "Мстителей" побил предыдущий рекорд и, таким образом, стал самым просматриваемым в истории.
Студия Marvel уже поблагодарила своих поклонников за преданность франшизе.
"Спасибо за то, что вы были с нами с самого начала и до финала и сделали этот трейлер самым популярным в истории с 289 миллионами просмотров за 24 часа!", - отметили в студии.
Теги: рекорд, трейлер, Мстители
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