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Участницу Spice Girls срочно госпитализировали в Лондоне

11.12.2018 12:35
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Участницу Spice Girls срочно госпитализировали в Лондоне

Известная британская певица Мелани Браун, которая является участницей поп-группы Spice Girls, неожиданно попала в больницу. Звезду срочно прооперировали в Лондоне, сообщает Телеканал новостей «24».
Мелани Браун призналась в своем блоге, что получила перелом ребер. Кроме этого, звезда серьезно травмировала руку, которую прооперировали медики. По словам артистки, хирургическое вмешательство длилось около 3 часов.
Пока что звезда не рассказывает, что стало причиной госпитализации. Как сообщает TMZ, Мелани Браун неудачно упала с лестницы в своем доме в Лондоне.



Теги: госпитализация, Spice Girls, больница
 
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