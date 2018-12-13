Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Автор "Игры престолов" пообещал написать продолжение10:40
- В Харькове из-за военного положения отменили концерт Дидье Маруани10:15
- Участницу Spice Girls срочно госпитализировали в Лондоне12:35
- На киевском Главпочтамте открыли резиденцию Супер Николая09:45
- Один из любимчиков Путина угодил в ДТП17:03
- Трейлер фильма "Мстители: Конец игры" установил рекорд по просмотрам (ВИДЕО) 11:00
- Опубликован официальный тизер финального сезона "Игры престолов" (ВИДЕО)11:03
- Вышел первый тизер исторического экшена "Захар Беркут" (ВИДЕО)09:00
- В России заочно наградили украинскую группу Kazka09:55
- Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube11:20
Автор "Игры престолов" пообещал написать продолжение
13.12.2018 10:40
Американский писатель и сценарист Джордж Мартин заявил, что завершит серию романов "Песнь Льда и Пламени", по которым сняли популярный сериал "Игра престолов", сообщает MIGnews.com.ua.
"Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Это не случится завтра, и не на следующей неделе, но вы получите конец "Песни Льда и Пламени", - написал он в своем блоге.
Он также напомнил, что последний сезон "Игры престолов" выйдет в апреле, а сериал-приквел находится в стадии разработки.
Теги: продолжение, Игра престолов
Читайте также:
- В Грузии ликвидирован предполагаемый организатор военного переворота
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Основные версии турецкого путча
- Во Франции заявили о попытке госпереворота
- ФСБ, Курченко и попытка госпереровота: Луценко показал "сенсационные" доказательства измены Саакашвили. ВИДЕО
- Третий "Мальчишник в Вегасе" начнут снимать в сентябре 2012 года
- В Горловке детей на уроках заставляют одевать ОЗК и разбирать автоматы10:52
- В Донецкой области резко подорожали лекарства. ВИДЕО10:29
- ВСУ проучили боевиков на Донбассе: противник снизил число ударов09:01
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 декабря08:42
- Артиллерией боевиков уничтожено 22 жилых дома в Пивденном08:27
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"08:21
- Возле Авдеевки было «горячо» - стрельба и взрывы08:15
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Морячок»07:54
- В "ЛНР" снова сорвали флаг недореспублики, "полиция" не может найти "неизвестных диверсантов" 21:45
- В Донецке из магазинов исчезает мука: жители города в панике21:30
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- В Горловке детей на уроках заставляют одевать ОЗК и разбирать автоматы10:52
- Автор "Игры престолов" пообещал написать продолжение10:40
- В Донецкой области резко подорожали лекарства. ВИДЕО10:29
- ВСУ благодаря военному положению получат более 200 единиц военной техники10:08
- В Украине началась продажа приставок для приёма кодированных спутниковых телеканалов09:20
- ВСУ проучили боевиков на Донбассе: противник снизил число ударов09:01
- Puma выпустила "умные" кроссовки08:55
- Ситуация в пунктах пропуска утром 13 декабря08:42
- Погода на сегодня: похолодание и снег08:35
- Врачи рассказали, почему яйца нужно есть каждый день11:09
- 12 важных дней до Нового года: чего избегать и что делать22:45
- Можно ли парить ноги с горчицей во время простуды22:23
- Врачи назвали привычные продукты, понижающие либидо17:27
- Чем опасна новогодняя елка15:45
- 13 декабря можно узнать имя суженного: что надо делать09:45
- Медики рассказали, как нужно просыпаться зимой07:10
- Житель столицы объяснил, почему вез в метро гроб, шокируя полицейских и пассажиров22:32
- Новогодний стол в 2019 году подорожал на 20% - до 1535 грн15:07
- Как сыграть на слабостях любого знака Зодиака: советы астрологов14:03
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину
- Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"
- На Донбассе готовится еще один Иловайский котел, подробности
- Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
- Разгром "ДНР" в течение нескольких часов: Гиркин проговорился
- «Проигрыш будет». Гиркин прогнозирует поражение РФ при обострении на Донбассе
- "Двое суток шли "КамАЗы" с военными", - жители Донбасса рассказали, кто агрессор и виновник войны, – видео
- Срочно! Вторжение РФ начнется 15 декабря: Украину предупредили о считанных днях
- "Слили в унитаз", - сепаратисты страдают, в РФ "зарубили" закон о гражданстве для жителей "Л/ДНР"
- Пушилин озвучил сценарий «наступления ВСУ» на Донбассе