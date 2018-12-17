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В Бангкоке выбрали "Мисс Вселенная - 2018"
17.12.2018 08:55
Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Финал конкурса прошел в Бангкоке, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
24-летняя Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также волонтерит как помощница учителя в организации Young Focus.
Вице-мисс стала представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес.
Теги: Филиппины, Бангкок, Мисс Вселенная
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