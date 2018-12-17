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Архив - Культура

Запрещенный в России фильм о Сталине в Европе признали лучшей комедией года

17.12.2018 09:10
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Запрещенный в России фильм о Сталине в Европе признали лучшей комедией года

15 декабря Европейская киноакадемия на 31-ой церемонии вручения премий European Film Award признала сатирический фильм "Смерть Сталина" лучшей европейской комедией, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Фильм снят по сюжету французского комикса. Комедийная картина повествует о борьбе за власть, которая разворачивается между соратниками советского диктатора Иосифа Сталина после его смерти в марте 1953 года.  
Главными героями ленты стали Никита Хрущев (Стив Бушеми), Василий Сталин (Руперт Френд), Георгий Жуков (Джейсон Айзекс) и пианистка Мария Юдина (Ольга Куриленко).
Снятый британским сатириком и режиссером Армандо Ианнуччи фильм впервые был показан в сентябре 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто.
3 января 2018 года Минкульт России запретил показ фильма "Смерть Сталина", отозвав его прокатное удостоверение. Основанием для отзыва стало "обнаружение при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".



Теги: Европа, премия, комедия, Иосиф Сталин
 
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