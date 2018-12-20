Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В финале "Х-фактор 9" выступит участница Spice Girls09:00
- Ани Лорак официально подала на развод18:45
- Пугачева ошарашила поклонников громким заявлением13:45
- Названы самые популярные песни года по версии Shazam10:30
- Документальный фильм о Донбассе попал в оскаровский шорт-лист10:30
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность19:15
- Запрещенный в России фильм о Сталине в Европе признали лучшей комедией года09:10
- В Бангкоке выбрали "Мисс Вселенная - 2018"08:55
- Киру Найтли наградили Орденом Британской империи13:00
- Автор "Игры престолов" пообещал написать продолжение10:40
В финале "Х-фактор 9" выступит участница Spice Girls
20.12.2018 09:00
22 декабря состоится пятый прямой эфир девятого сезона вокального шоу "Х-фактор" (СТБ), сообщает Апостроф.
В финале проекта участники споют в дуэтах с популярными артистами и мировыми звездами. Впервые на украинской сцене появится экс-солистка культовых Spice Girls Melanie C, которая исполнит несколько своих хитов, один из которых совместно с финалистом шоу.
Теги: Spice Girls, Melanie C
Читайте также:
- Шахтеры готовятся к акции протеста
- Поиски горняков на "Новодзержинской" продолжаются
- «МАЗ» въехал в автобус с шахтерами
- ЧП на шахте в Макеевке. Один горняк погиб, двое травмированы
- ЧП на шахте в Донбассе. Судьба забойщика остается неизвестной
- Горнякам погасят задолженность по зарплате ко Дню шахтера
- Росія відмовилася забирати тіло росіянина-найманця, який помер в українській в'язниці08:38
- В оккупированном Первомайске разбирают школы, больницы, ж/д 08:21
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"08:04
- Російський депутат про Донецьк: Люди живуть у злиднях, ціни вищі за російськ07:45
- ВСУ защитили позиции на Донбассе утихомирив боевиков хорошей "ответкой": карта ООС и боевая сводка за 19 декабря07:29
- В Донецке переполох: "Кого-то опять убили, куча автоматчиков в центре – людей "гребут" прямо на улицах"23:23
- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Угроза наступления: в Кабмине рассказали о массовой эвакуации21:44
- На Донбассе паника: США и ВСУ наступают!21:12
- Военное положение: Клименко рассказал, как изменилась жизнь на Луганщине20:58
- Microsoft выпустила новую сборку Windows 1009:30
- Завтра в Украине полноценно запустят Mobile ID09:15
- В финале "Х-фактор 9" выступит участница Spice Girls09:00
- Росія відмовилася забирати тіло росіянина-найманця, який помер в українській в'язниці08:38
- В оккупированном Первомайске разбирают школы, больницы, ж/д 08:21
- Стало известно, зачем боевики "Л/ДНР" пугают фейковым "наступлением ВСУ"08:04
- Російський депутат про Донецьк: Люди живуть у злиднях, ціни вищі за російськ07:45
- ВСУ защитили позиции на Донбассе утихомирив боевиков хорошей "ответкой": карта ООС и боевая сводка за 19 декабря07:29
- В Донецке переполох: "Кого-то опять убили, куча автоматчиков в центре – людей "гребут" прямо на улицах"23:23
- Резервисты вернутся домой к Рождественским праздникам при снижении угрозы вторжения22:15
- Эти советы помогут отсрочить старение лица16:45
- Доверять или проверять: сколько топлива потребляет автомобиль на самом деле?13:09
- ТОП 10 важных дел, которые обязательно нужно сделать до Нового года09:30
- Стало известно, от каких продуктов нужно отказаться в Новый год08:30
- Фильтрованная вода разрушает зубы и кости21:58
- Лишь при соблюдении одного условия, люди смогут жить вечно16:31
- Как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно сбылось22:21
- Минздрав бьет тревогу: в Украине началась эпидемия гриппа и ОРВИ11:12
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Опасный сигнал: Москва внезапно отстранила главарей "Л/ДНР"
- На заводе в Горловке "тепло" встретили донецких "МГБшников" - у врага серьезные потери
- Новый клип Время и Стекло стремительно набирает популярность
- Украинцам выплатят сразу две пенсии
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца
- Под Горловкой ВСУ разгромили "ДНР" - много убитых: боевики срочно запросили подмогу
- В ОРДО пообещали защитить население от подорожания продуктов «подушкой безопасности»
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко (ФОТО)
- Ситуация на блокпостах: огромные очереди везде, кроме Гнутово. Движения практически нет