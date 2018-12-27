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На Донетчине выступят Наталья Валевская, Олег Скрипка и группа КAZKA
27.12.2018 09:00
На всеукраинский фестиваль «Наше Рождество на Донетчине», который пройдет в Покровске 27-28 декабря, областные и городские власти пригласили популярных исполнителей, сообщает Знамя индустрии.
27 декабря, в завершение первого дня фестиваля, зрителей ожидает выступление певицы Натальи Валевской и популярного музыканта, вокалиста и композитора, создателя группы «ВВ» Олега Скрипки, который вместе с коллективом «Ле Гранд Оркестр» исполнит «Щедрик» Леонтовича в современном звучании.
А 28 декабря покровчан, гостей города и участников фестиваля ждет еще один сюрприз. Это выступление коллектива КAZKA, авторов хита «Плакала», который набрал почти девяносто пять миллионов просмотров на канале YouTube.
Теги: Донбасс, фестиваль, Олег Скрипка, Покровск, KAZKA
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