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KAZKA "заплакала" по-английски (ВИДЕО)

29.12.2018 10:00
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KAZKA "заплакала" по-английски (ВИДЕО)

Нашумевшая украинская группа KAZKA, которая со своим хитом "Плакала" не раз занимала первые строчки украинских и мировых хит-парадов, представила версию этой мегапопулярной песни на английском языке, сообщает РБК-УКРАИНА.
Лирик-видео на композицию Cry было опубликовано на Youtube-канале коллектива. Мнения поклонников относительно того, какой вариант - украинский или английский - лучше, разделились.
Отметим, что текст англоязычной версии песни "Cry" написала британская певица и композитор Лора Уайт. Он имеет в целом тот же смысл, но отличается от украиноязычного, автором которого является Сергей Локшин. Упоминания цветущей фиалки в английском варианте нет.



Теги: английский, язык, YouTube, хит, KAZKA
 
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