Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В России "Иронию судьбы" назвали антихристианской11:00
- "Тяжелый год", - Слепаков взорвал Интернет песней о том, что творится в РФ, просмотры бьют рекорды 08:00
- Финалистка конкурса красоты "Мисс Африка" "зажигала" на сцене – у девушки загорелась прическа 08:03
- «Алла Борисовна расстроила мужа»: всплыли пикантные подробности о Пугачевой и Леонтьеве12:50
- Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон приятно удивили на Рождество17:15
- «Очень худая и еле ходит»: Пугачева напугала фанатов новым выходом в свет15:45
- «В моде разбирается, как свинья в апельсинах»: в РФ жестко раскритиковали больного раком модельера Юдашкина11:16
- KAZKA "заплакала" по-английски (ВИДЕО)10:00
- В Киеве неизвестные избили популярного украинского певца15:00
- Украинская современная опера IYOV вошла в десятку лучших в мире10:45
В России "Иронию судьбы" назвали антихристианской
02.01.2019 11:00
В России митрополит Рязанский и Михайловский Марк раскритиковал легендарный советский новогодний фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает Главред.
Митрополит заявил, что идея фильма "не является положительной" и "наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями". По словам Марка, главный герой фильма обретает счастье через предательство, поскольку обманывает свою прежнюю возлюбленную. Он также добавил, что чудеса, даже новогодние, противоречат христианству.
"Церковь призывает людей к труду, к постоянной работе над собой… А здесь совсем другая картина – для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться, и чудо произойдет само собой", - сказал он.
Теги: Россия, митрополит, Ирония судьбы, христианство
Читайте также:
- Патриарх Кирилл благословил шахтеров и назвал Донбасс своей главной опорой
- Регионалы советуют Путину готовиться к майдану. "У Путина дела дрянь"
- Депутаты ввязались в газовую битву
- "Патриотические силы Донбасса" заняли здание штаба Партии регионов (ФОТО)
- Обвинение дня: премьер бьет по ПР
- США хотят о запрете на въезд Клюеву, а Россия - Тягнибоку и Яценюку
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые 10:33
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление10:22
- Россия изменила время пребывания на своей территории для жителей ОРДЛО08:45
- Пушилин приехал на встречу с жителями "ДНР" и откровенно их послал07:38
- Новогоднее перемирие не соблюдается: оккупанты обстреляли позиции ВСУ07:26
- В Славянске на площади установили дартс из шаров в цветах российского флага22:41
- «Зато без Биндер»: украинцы в шоке от устрашающих фото из Донецка22:14
- 1 января террористы били из минометов по силам ВСУ под Мариуполем20:07
- Главарь «ДНР» Пушилин заявил, работникам «Стирола» платить не будут19:39
- В Донецке замечен микроавтобус «Груз 200»18:02
- Миллионы пользователей остались без WhatsApp11:15
- В России "Иронию судьбы" назвали антихристианской11:00
- Поздравление Зеленского разделило Украину на два лагеря10:49
- Между ВСУ и боевиками произошли смертельные бои: есть убитые 10:33
- Зарплаты не будет! Главарь «ДНР» Пушилин сделал резкое заявление10:22
- В Мексике родился ребенок с крестом на лбу10:15
- Украинцы будут покупать валюту по-новому10:00
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- Пьяный дебош в самолете: известный российский спортсмен ударил стюардессу09:15
- Эффективные зимние ритуалы на семейное счастье и богатство09:46
- Сколько можно хранить еду после новогоднего застолья09:30
- С кем вы должны провести жизнь: родственные души по знаку Зодиака08:33
- Від Пацюка до Свині: Східний гороскоп на 2019 рік по всіх знаках21:39
- Стало известно, почему новогодние праздники полезны для здоровья19:12
- На богатство и семейное счастье: заговоры на начало 2019 года16:29
- Астрологи составили денежный лунный календарь на январь-201916:03
- Астролог предупреждает: 2019 год – год травм15:32
- Ученые заявили, что алкоголь и кофе продлевают жизнь13:48
- Мифы о похмелье: чего не стоит делать утром после алкогольной вечеринки12:10
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Новая база данных о переселенцах: В УТСЗН выразили опасения
- Смс поздравления с наступающим Новым 2019 годом Свиньи
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны
- В ОРДО сменили крупного «чиновника»
- Новогодний "подарок": резонансное решение Кремля поставило на уши жителей "Л/ДНР"
- В «ЛНР» вовсю готовятся к большому наступлению
- Стало известно, как собаки определяют плохих людей
- «Всегда бы так». На КПП ОРДО пеших единицы, машин нет
- В России уведомили, какие города Украины Путин попытается захватить первыми: Мариуполь не в их числе