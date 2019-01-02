В России "Иронию судьбы" назвали антихристианской

02.01.2019 11:00

В России митрополит Рязанский и Михайловский Марк раскритиковал легендарный советский новогодний фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", сообщает Главред.

Митрополит заявил, что идея фильма "не является положительной" и "наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями". По словам Марка, главный герой фильма обретает счастье через предательство, поскольку обманывает свою прежнюю возлюбленную. Он также добавил, что чудеса, даже новогодние, противоречат христианству.

"Церковь призывает людей к труду, к постоянной работе над собой… А здесь совсем другая картина – для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться, и чудо произойдет само собой", - сказал он.