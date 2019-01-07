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В Беверли-Хиллз раздали "Золотые глобусы"
В ночь с 6 на 7 января в Беверли-Хиллз прошла 76-ая церемония вручения кинопремии "Золотой глобус", сообщает сайт Подробности.
Сразу три фильма получили по две награды. Это биографическая драма о группе Queen и Фредди Меркюри - "Богемная рамсодия" режиссера Брайана Сингера ("Лучший фильм" и "Лучшая мужская роль"). Биографическая комедия "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли, рассказывающая историю путешествия по Югу США американского джазового пианиста Дона и его водителя Тони Валлелонга ("Лучший актер второго плана" и "Лучший сценарий"). И черно-белая картина мексиканского режиссера Альфонаса Куарона "Рим" ("Лучший режиссер" и "Лучший фильм на иностранном языке"). Нашумевшая же картина "Звезда родилась" Брэдли Купера с Леди Гага в главной роли досталась лишь награда за "Лучшую оригинальную песню".
Среди сериалов по две награды получили - "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений" ("Лучший минисериал" и "Лучшая мужская роль второго плана в минисериале или телефильме") и "Метод Коминского" ("Лучший телесериал" и "Лучший актер в телесериале").
Награду за заслуги перед кинематографом имени Сесиля ДеМилля получил 69-летний актер Джефф Бриджес. Кроме того в этом году Голливудская ассоциация иностранной прессы учредила новую награду – За вклад в развитие телевидения имени Кэрол Бернетт. Первой награду получила сама Кэрол Бернетт – 85-летняя актриса, комедиантка и певица, известная благодаря телешоу "Шоу Кэрол Бернетт".
Теги: Золотой глобус, лауреаты, церемония
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