Чуть не задохнулась: Аллу Пугачеву ели удалось спасти на сьемках

15.01.2019 18:50

В ходе сьемок программы «Сегодня вечером», которая посвящалась композитору Игорю Николаеву, чуть не задохнулась на сцене примадонна российской эстрады Алла Пугачева, ранее обнаруженную в новом сериале американского производства. Как передает replyua.net, об этом информирует «Собеседник».

В том числе, издание отмечает, что у звезды наблюдалась сильная аллергическая реакция на входе в «Останкино». Самочувствие Аллы Пугачевой становилось все хуже, в связи с чем скоро у нее начали отмечаться признаки удушья. Артистке пришлось срочно покинуть студию.

«Я хотела отсидеть до конца, но не могу: мучаюсь из-за кашля! Я была в этой студии много раз – и ничего, все нормально. А сегодня прямо не могу остановиться!», - рассказала примадонна. Спустя некоторое время стало ясно, что такую реакцию спровоцировал искусственный снег.

Недавно Алла Пугачева со своим супругом Максимом Галкиным устроили новогоднее застолье. Певица и пародист пригласили в гости своих звездных друзей - исполнителя Александра Буйнова и кутюрье Валентина Юдашкина с женой Мариной.