Все рубрики раздела
- Против Ивлеевой и Дудя подали иск за оскорбление Путина08:40
- Новым рекордсменом Instagram стало яйцо16:10
- Цекало официально развелся с сестрой Веры Брежневой ради жгучей брюнетки Дарины09:01
- Во Львове состоялся фестиваль ледовых скульптур08:55
- Закрывается всенародно любимое шоу талантов20:30
- Карьера Олега Винника может завершиться большим позором15:33
- В новом американском сериале обнаружили "Аллу Пугачеву" (ВИДЕО)10:15
- Определились участники национального отбора на «Евровидение-2019»08:20
- В Израиле представили логотип Евровидения-201909:40
- Олешко: Зеленский настолько любит Украину, что в своих «Сватах» превратил украинские города в российские09:15
Против Ивлеевой и Дудя подали иск за оскорбление Путина
В суд Москвы поступил иск к телеведущей украинской программы "Орел и Решка" Анастасии Ивлеевой и российскому журналисту Юрию Дудю. Истец требует взыскать с каждого по 50 миллионов рублей, сообщает Телеканал новостей «24».
В иске указаны только фамилия и инициалы истца – А.А. Бестаев. Он требует опровергнуть сведения, распространенные в интервью, которое Ивлеева давала Дудю еще в августе 2018 года.
Суд зарегистрировал заявление в декабре и оставил его без движения. Представитель Ивлеевой сообщил, что исковое заявление они еще не получили.
Имиджборд "Двач" нашел истца, им оказался Артур Бестаев. В соцсетях мужчина выражал свое возмущение в связи с "оскорблением Путина" и требовал от Дудя удалить видеозапись интервью с Ивлеевой.
Что касается самих слов о Путине, которые могли возмутить истца, то они звучат в самом конце интервью. Так, Дудь поинтересовался у Ивлеевой, что бы она спросила у президента России Владимира Путина, если бы оказалась перед ним.
"Ты не з******я?", – сказала телеведущая.
Теги: Путин, суд, иск, Юрий Дудь
- Российский суд рассмотрит иск о признании Путина "врагом народа"
- "Свободовцы" в суде будут доказывать, что они не изверги и не ублюдки
- Американка засудила невиновный сайт на 11 миллионов долларов
- Краматорский чиновник отказался от претензий к журналистам
- На Азарова подали в суд
- Международный суд ООН огласил первый вердикт по иску Украины против России: все подробности
- Очереди у донбасских КПВВ: самые большие – у «Майорского»08:52
- Житель Донецка снял рождественскую прогулку по заснеженному городу. ВИДЕО08:46
- Житель Донецка еле выжил после пребывания в "Изоляции": история для тех, кто все еще верит в "братскую" Россию08:36
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО08:29
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"08:20
- В Сети высмеяли фото ликвидированных боевиков "Л/ДНР": "Они не семена, они удобрение"08:04
- Боевики обострили ситуацию на Донбассе и получили жесткую ответку07:55
- Стало известно о смерти члена НВФ «ДНР» из Горловки07:46
- Донецк скоро весь будет таким: соцсети поражены состоянием автовокзала "Западный"07:32
- "В холодильнике пусто, батарея не греет, гробы приходят", - в "ДНР" захотели "вернуть" украинцев в Россию22:00
- «КАМАЗ-Мастер» потерял второй экипаж на «Дакаре»09:10
- Очереди у донбасских КПВВ: самые большие – у «Майорского»08:52
- Житель Донецка снял рождественскую прогулку по заснеженному городу. ВИДЕО08:46
- Против Ивлеевой и Дудя подали иск за оскорбление Путина08:40
- Житель Донецка еле выжил после пребывания в "Изоляции": история для тех, кто все еще верит в "братскую" Россию08:36
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО08:29
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"08:20
- «Не явился»: в ГПУ сообщили, что Гирикин не пришел на допрос08:11
- В Сети высмеяли фото ликвидированных боевиков "Л/ДНР": "Они не семена, они удобрение"08:04
- Боевики обострили ситуацию на Донбассе и получили жесткую ответку07:55
- Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос21:18
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- 14 января украинцы отметят сразу три праздника14:48
- Старый Новый год: что надо сделать обязательно11:35
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей
- Редкие кадры битвы за аэропорт Донецка: киборг Болдырев за год до гибели в самом пекле Донбасса снял уникальное видео. ВИДЕО
- Украинцы готовятся к исчезновению целой области