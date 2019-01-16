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Архив - Культура

Вышел первый трейлер нового фильма о Человеке-пауке (ВИДЕО)

16.01.2019 10:20
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Вышел первый трейлер нового фильма о Человеке-пауке (ВИДЕО)

Sony Pictures Entertainment опубликовала в Youtube первый трейлер фильма "Человек-паук: Вдали от дома", который продолжит историю одноименного героя, сообщает ICTV.
На этот раз Питер Паркер вместе со школьными друзьями отправляется в путешествие по странам Европы, чтобы отдохнуть от супергеройской жизни. Однако его находит Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) и просит помочь в борьбе с одним из суперзлодеев.



Теги: трейлер, Человек-паук, продолжение
 
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