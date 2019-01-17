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Комедия с Зеленским установила абсолютный рекорд украинского кинопроката
17.01.2019 08:30
Романтическая комедия "Я, ты, он, она", созданная студией "Квартал 95" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, установила абсолютный рекорд украинского кино в прокате, сообщает сайт #Буквы.
По данным кинодистрибьютора, компании B & H Film Distribution Company, на сегодня, 16 января, фильм собрал в украинском прокате 61 миллионов 881 тысяч 802 гривен, ленту посмотрели 690 854 зрителей. Подчеркивается, что это самые высокие показатели бокс-офиса украинского кино за 27 лет независимости.
Прокат фильма продлится до конца января. Кроме того, прокат ленты уже стартовал в Казахстане, Литве и Латвии, а 18-го января стартует в Эстонии.
Теги: Владимир Зеленский, рекорд, комедия
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