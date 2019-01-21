Лариса Ницой предложила заменить попкорн на бахканци

21.01.2019 08:35

Скандальная украинская писательница и борец за украинский язык Лариса Ницой предложила перестать использовать слово "попкорн" в кинотеатрах страны, а заменить его на "бахканці", сообщает Znaj.ua.

Ницой обратилась в Министерство культуры Украины, призвав "наконец утвердить украинский язык в публичных культурных местах".

"Можно начать с письма всем кинотеатрам Украины с просьбой заменить надписи иностранными словами на украинские, такие как "попкорн" на "бахканці". Украинцы всегда пользовались этим словом. Зачем нам обезьянничать чужое?" - написала она на своей странице в Facebook.

"Наши бабушки жарили воздушную кукурузу. Кто в печи, кто в сковородке на плите. Кукуруза бахкала. Отсюда название", - подчеркнула Ницой.