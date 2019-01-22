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Стали известны имена новых ведущих телешоу «Орел и решка»
3 февраля стартует новый сезон тревел-шоу «Орел и решка». Продюссеры проекта приоткрыли занавес тайны и назвали имена новых ведущих шоу, сообщает Politeka.
Так исследовать мир в рамках сезона «Мегаполисы» популярного теле-проекта будут Антон Зайцев и Оля Антипова.
До участия в «Орел и решка» Антон был ведущим утренней телепрограммы и вечернего караоке-шоу в Екатеринбурге, Россия. А по образованию он артист драматического театра и кино.
Женская половина нового шоу «Орел и решка» Оля Антипова – солистка белорусского ансамбля народной песни «Жывiца». Известно, что она поступила в академию авиации на авиадиспетчера, но затем перевелась в институт предпринимательской деятельности на специальность «Экономист-менеджер». Ольга успела сменить немало работ, но всегда мечтала попасть на телевидение.
Теги: ведущий, телеканал "Интер", телешоу
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- КПВВ, которые нас убивают08:13
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