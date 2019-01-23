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Стали известны номинанты на премию "Оскар-2019"

23.01.2019 08:25
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Стали известны номинанты на премию "Оскар-2019"

Американская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию Оскар-2019, сообщает УНН.
В этом году номинации на "Оскар" в основных категориях разделились следующим образом:
Лучший фильм:
"Зеленая книга",
"Рождение звезды",
"Рим",
"Богемская рапсодия",
"Фаворитка",
"Власть",
"Черная пантера",
"Черный куклуксклановец".
Лучший актер:
Кристиан Бэйл ("Власть"),
Брэдли Купер ("Рождение звезды"),
Рами Малек ("Богемская рапсодия"),
Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности"),
Вигго Мортенсен ("Зеленая книга").
Лучшая актриса:
Ялица Апарисио ("Рим"),
Гленн Клоуз ("Жена"),
Оливия Колман ("Фаворитка"),
Леди Гага ("Рождение звезды"),
Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?").
91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с 24 на 25 февраля.



Теги: Лос-Анджелес, Оскар, номинация
 
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