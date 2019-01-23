Стали известны номинанты на премию "Оскар-2019"

23.01.2019 08:25

Американская академия кинематографических искусств объявила номинантов на премию Оскар-2019, сообщает УНН.

В этом году номинации на "Оскар" в основных категориях разделились следующим образом:

Лучший фильм:

"Зеленая книга",

"Рождение звезды",

"Рим",

"Богемская рапсодия",

"Фаворитка",

"Власть",

"Черная пантера",

"Черный куклуксклановец".

Лучший актер:

Кристиан Бэйл ("Власть"),

Брэдли Купер ("Рождение звезды"),

Рами Малек ("Богемская рапсодия"),

Уиллем Дефо ("Ван Гог. На пороге вечности"),

Вигго Мортенсен ("Зеленая книга").

Лучшая актриса:

Ялица Апарисио ("Рим"),

Гленн Клоуз ("Жена"),

Оливия Колман ("Фаворитка"),

Леди Гага ("Рождение звезды"),

Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?").

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в Лос-Анджелесе в ночь с 24 на 25 февраля.