Режиссера «Богемской рапсодии» обвинили в педофилии

24.01.2019 09:45

В Голливуде назревает очередной секс-скандал. На этот раз в эпицентре события оказался американский кинорежиссер Брайан Сингер, работавший над фильмом-номинантом премии "Оскар" "Богемская рапсодия", сообщает ТСН.

Сразу четверо мужчин заявили, что Сингер их домогался, а кое с кем имел интимные отношения. При этом, как утверждают вероятные жертвы, на момент сексуального контакта с режиссером они были несовершеннолетними.

Сингер все обвинения отвергает и уже обратился к адвокату, чтобы отстоять свою честь.