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"ТНМК" и "Жадан и Собаки" дадут бесплатные концерты на Донбассе
Украинские музыкальные коллективы "Танок на майдані Конго" и "Жадан и Собаки" дадут благотворительные концерты на Донбассе, сообщает "Час Пик".
На 28 января запланированы выступления групп в Попасной Луганской области и Бахмуте Донецкой области.
В Попасной концерт начнется в 14:00 в районном Доме культуры; в Бахмуте - в 19:00 в кинотеатре "Победа". Вход свободный.
Справка. "Танок на майдані Конго" - украинская музыкальная группа, играющая хип-хоп с элементами джаза, рока и фанка.
"Жадан и Собаки" - коллектив из Харькова, образовавшийся в 2000 году. Выступает на трёх языках - украинском, русском и английском, определяя свой стиль как "эротическое ска". Первоначально группа называлась "Собаки в космосе", позже к ней примкнул писатель Сергей Жадан.
Теги: Донбасс, Сергей Жадан, ТНМК
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