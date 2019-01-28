"ТНМК" и "Жадан и Собаки" дадут бесплатные концерты на Донбассе

28.01.2019 09:45

Украинские музыкальные коллективы "Танок на майдані Конго" и "Жадан и Собаки" дадут благотворительные концерты на Донбассе, сообщает "Час Пик".

На 28 января запланированы выступления групп в Попасной Луганской области и Бахмуте Донецкой области.

В Попасной концерт начнется в 14:00 в районном Доме культуры; в Бахмуте - в 19:00 в кинотеатре "Победа". Вход свободный.

Справка. "Танок на майдані Конго" - украинская музыкальная группа, играющая хип-хоп с элементами джаза, рока и фанка.

"Жадан и Собаки" - коллектив из Харькова, образовавшийся в 2000 году. Выступает на трёх языках - украинском, русском и английском, определяя свой стиль как "эротическое ска". Первоначально группа называлась "Собаки в космосе", позже к ней примкнул писатель Сергей Жадан.