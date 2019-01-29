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Стали известны результаты жеребьевки Евровидения-2019
29.01.2019 09:10
В Тель-Авиве прошла жеребьевка стран-участниц Евровидения 2019, сообщает ICTV.
По результатам жеребьевки, Украина будет представлена в первом полуфинале конкурса.
Так, в первом полуфинале 14 мая выступят:
Первая половина
- Словения
- Беларусь
- Чешская Республика
- Черногория
- Кипр
- Сербия
- Финляндия
- Польша
- Венгрия
Вторая половина
- Эстония
- Португалия
- Сан-Марино
- Исландия
- Грузия
- Австралия
- Бельгия
- Украина
- Греция
А во втором полуфинале 16 мая выступят:
Первая половина
- Швейцария
- Швеция
- Ирландия
- Австрия
- Молдова
- Латвия
- Румыния
- Дания
- Армения
Вторая половина
- Албания
- Азербайджан
- Ф.Ю. Македония
- Норвегия
- Россия
- Нидерланды
- Хорватия
- Литва
- Мальта
Финальная часть Евровидения-2019 состоится 18 мая.
Теги: Евровидение, жеребьевка, полуфинал
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