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Архив - Культура

Стали известны результаты жеребьевки Евровидения-2019

29.01.2019 09:10
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Стали известны результаты жеребьевки Евровидения-2019

В Тель-Авиве прошла жеребьевка стран-участниц Евровидения 2019, сообщает ICTV.
По результатам жеребьевки, Украина будет представлена в первом полуфинале конкурса.
Так, в первом полуфинале 14 мая выступят:
Первая половина

  • Словения
  • Беларусь
  • Чешская Республика
  • Черногория
  • Кипр
  • Сербия
  • Финляндия
  • Польша
  • Венгрия

Вторая половина

  • Эстония
  • Португалия
  • Сан-Марино
  • Исландия
  • Грузия
  • Австралия
  • Бельгия
  • Украина
  • Греция

А во втором полуфинале 16 мая выступят:
Первая половина

  • Швейцария
  • Швеция
  • Ирландия
  • Австрия
  • Молдова
  • Латвия
  • Румыния
  • Дания
  • Армения

Вторая половина

  • Албания
  • Азербайджан
  • Ф.Ю. Македония
  • Норвегия
  • Россия
  • Нидерланды
  • Хорватия
  • Литва
  • Мальта

Финальная часть Евровидения-2019 состоится 18 мая.



Теги: Евровидение, жеребьевка, полуфинал
 
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