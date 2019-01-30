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Участники нацотбора на "Евровидение-2019" создали уникальный рояль-комбайн (ВИДЕО)
30.01.2019 09:30
Украинская инди-группа Brunettes Shoot Blondes, которая участвует в нацотборе на "Евровидение-2019", создала настоящий арт-объект - гибридный рояль, в который встроено 20 музыкальных инструментов, сообщает ТСН.
При нажатии клавиш играет встроенная маримба, бубен, цимбалы и даже кастаньеты. Есть также специальные механические устройства, позволяющие воспроизводить звуки виолончели, скрипки и органа.
Все возможности уникального инструмента участники группы продемонстрировали в видео на песню "Houston". Именно с этой композицией группа будет выступать на национальном отборе "Евровидения-2019".
Теги: Евровидение, комбайн, отбор, рояль
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