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Украинская рэперша возглавила хит-парад российского MTV
31.01.2019 09:45
В Сети появился снимок, подтверждающий, что украинская рэперша Alyona Alyona заняла первое место в российском хит-параде. Фото опубликовал пользователь Сергей Куюн, сообщает Корреспондент.net.
На фото виден кадр телеканала MTV. В рубрике Звезды хип-хопа в топ-10 украинская исполнительница Alyona Alyona с треком "Голови" заняла первое место.
Пользователь подписал свой пост словами "Шо ж это робится, бабоньки".
Теги: Украина, Россия, рэп, MTV, хит-парад
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