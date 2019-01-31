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Архив - Культура

Украинская рэперша возглавила хит-парад российского MTV

31.01.2019 09:45
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Украинская рэперша возглавила хит-парад российского MTV

В Сети появился снимок, подтверждающий, что украинская рэперша Alyona Alyona заняла первое место в российском хит-параде. Фото опубликовал пользователь Сергей Куюн, сообщает Корреспондент.net.
На фото виден кадр телеканала MTV. В рубрике Звезды хип-хопа в топ-10 украинская исполнительница Alyona Alyona с треком "Голови" заняла первое место.
Пользователь подписал свой пост словами "Шо ж это робится, бабоньки".



Теги: Украина, Россия, рэп, MTV, хит-парад
 
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