Украинская рэперша возглавила хит-парад российского MTV

31.01.2019 09:45

В Сети появился снимок, подтверждающий, что украинская рэперша Alyona Alyona заняла первое место в российском хит-параде. Фото опубликовал пользователь Сергей Куюн, сообщает Корреспондент.net.

На фото виден кадр телеканала MTV. В рубрике Звезды хип-хопа в топ-10 украинская исполнительница Alyona Alyona с треком "Голови" заняла первое место.

Пользователь подписал свой пост словами "Шо ж это робится, бабоньки".