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Группа KAZKA представила песню для Евровидения (ВИДЕО)
01.02.2019 08:50
Популярная украинская группа KAZKA представила официальный релиз песни APART, которую музыканты подготовили для Нацотбора на Евровидение, сообщает Обозреватель.
"Сегодня мы представляем нашу конкурсную песню на Евровидение-2019. Apart – это личная история отношений, страхов и преодолений. Это песня-манифест: любите без шаблонов", – сказано в описании в Instagram.
Теги: Евровидение, YouTube, песня, KAZKA
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