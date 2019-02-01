Группа KAZKA представила песню для Евровидения (ВИДЕО)

01.02.2019 08:50

Популярная украинская группа KAZKA представила официальный релиз песни APART, которую музыканты подготовили для Нацотбора на Евровидение, сообщает Обозреватель.

"Сегодня мы представляем нашу конкурсную песню на Евровидение-2019. Apart – это личная история отношений, страхов и преодолений. Это песня-манифест: любите без шаблонов", – сказано в описании в Instagram.