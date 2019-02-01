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Архив - Культура

Группа KAZKA представила песню для Евровидения (ВИДЕО)

01.02.2019 08:50
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Группа KAZKA представила песню для Евровидения (ВИДЕО)

Популярная украинская группа KAZKA представила официальный релиз песни APART, которую музыканты подготовили для Нацотбора на Евровидение, сообщает Обозреватель.
"Сегодня мы представляем нашу конкурсную песню на Евровидение-2019. Apart – это личная история отношений, страхов и преодолений. Это песня-манифест: любите без шаблонов", – сказано в описании в Instagram.



Теги: Евровидение, YouTube, песня, KAZKA
 
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