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На грани жизни и смерти: Агутин сообщил о серьезной болезни
03.02.2019 20:03
Известный российский певец Леонид Агутин рассказал, что он тяжело болеет.
Из-за этого он теряет зрение, пишет Знай.
"Нужны очки, но я всё никак не соберусь. Как говорят в народе: "Для того чтобы носить очки, мало быть умным, надо плохо видеть". Всё перед глазами расплывается. Долго читать стало тяжело", - говорит российский певец.
Как отмечает Агутин, в молодости он много читал, и любит таких авторов, как Дина Рубина, Людмила Улицкая, Александр Иванов и Сергей Довлатов. Певец добавляет, что сегодня ему было тяжело читать.
Теги: Донбасс, болезнь, певец, Леонид Агутин
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