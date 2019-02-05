В смерти Децла увидели "руку Кремля"

05.02.2019 12:25

Российский рэпер Децл, который скоропостижно скончался 3 февраля, мог стать жертвой российских спецслужб. Такое предположение появилось в сети, сообщает РБК-Украина.

Так, один из юзеров обратил внимание на то, что Кирилл Толмацкий регулярно критиковал российскую власть в целом и Путина в частности. Даже один из последних постов исполнителя в Twitter был направлен в адрес руководства Кремля.

Многие пользователи считают, что такая версия вполне выглядит правдоподобной для сегодняшних российских реалий.



