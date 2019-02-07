Украинский фильм завоевал Гран-при на кинофестивале во Франции (ВИДЕО)

07.02.2019 10:00

Украинский короткометражный фильм "Штангіст" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука получил Гран-при кинофестиваля Premiers Plans d'Angers во Франции. Фестиваль фокусируется на короткометражных и полнометражных работах европейских постановщиков, сообщает Gazeta.ua.

Черновцы. Спортсмен-тяжеловес Петр готовится к престижного международного чемпионата. Пытается справиться с психологическими сложностями, которые возникают в отношениях с любимым и близкими по сюжету.

Фильм "Штангист" совместного производства Украины и Польши. Съемки проходили в Киеве и Львове. В картине снимались преимущественно непрофессиональные актеры. Главную роль сыграл мастер спорта по тяжелой атлетике, черниговец Александр Лой. Продюсеры - Валентин Васянович и Конрад Стефаняк.

Украинская премьера состоялась на кинофестивале "Молодость", где лента получила главную награду в национальном конкурсе. Также "Штангист" получил Гран-при Варшавского международного кинофестиваля.