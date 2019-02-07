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Архив - Культура

Украинский фильм завоевал Гран-при на кинофестивале во Франции (ВИДЕО)

07.02.2019 10:00
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Украинский фильм завоевал Гран-при на кинофестивале во Франции (ВИДЕО)

Украинский короткометражный фильм "Штангіст" режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука получил Гран-при кинофестиваля Premiers Plans d'Angers во Франции. Фестиваль фокусируется на короткометражных и полнометражных работах европейских постановщиков, сообщает Gazeta.ua.
Черновцы. Спортсмен-тяжеловес Петр готовится к престижного международного чемпионата. Пытается справиться с психологическими сложностями, которые возникают в отношениях с любимым и близкими по сюжету.
Фильм "Штангист" совместного производства Украины и Польши. Съемки проходили в Киеве и Львове. В картине снимались преимущественно непрофессиональные актеры. Главную роль сыграл мастер спорта по тяжелой атлетике, черниговец Александр Лой. Продюсеры - Валентин Васянович и Конрад Стефаняк.
Украинская премьера состоялась на кинофестивале "Молодость", где лента получила главную награду в национальном конкурсе. Также "Штангист" получил Гран-при Варшавского международного кинофестиваля.



Теги: Украина, Франция, фильм, кинофестиваль, гран-при
 
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