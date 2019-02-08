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Архив - Культура

Стал известен участник Евровидения-2019 от России

08.02.2019 08:50
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Стал известен участник Евровидения-2019 от России

Представлять Россию на Евровидение 2019 в Тель-Авиве будет Сергей Лазарев. Вероятно его номер будет продюсировать Филипп Киркоров, сообщает ICTV.
"Как всегда, все мои вопросы и сомнения убрала песня! Это будет кардинально новый для Европы Сергей Лазарев. Я понял, что очень хочу спеть эту песню на сцене Евровидение и вновь представить страну", – заявил певец в интервью SUPER!. Также он добавил, что понимает риски и ответственность, которые на него возлагают.
Напомним, Лазарев уже представлял Россию на Евровидение в 2016 году с песней You Are the Only One. Тогда он занял 3 место.



Теги: Россия, Евровидение, Сергей Лазарев
 
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