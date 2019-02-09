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Децл умер не своей смертью: спустя неделю после гибели рэпера озвучены шокирующие версии ухода исполнителя
Децла не стало в минувшее воскресенье, 3 февраля. Популярный рэпер умер после своего выступления на закрытой вечеринке в Ижевске. Как известно, у Кирилла Толмацкого перед смертью случился припадок, медики не смогли ему ничем помочь. А друзья певца признались, что незадолго до гибели у артиста стали сильно болеть кисти рук. После этого он потерял сознание, передает "Диалог.UA".
Многие друзья Децла говорят, что у него не было проблем со здоровьем. Правда, мать скончавшегося исполнителя отметила, что тот неправильно питался и гробил себя постоянными перелетами и переездами. Децл умер в 35 лет. Известный продюсер Андрей Разин не исключает, что певца могли отравить. Недаром российские СМИ писали, что после смерти Толмацкого из ночного клуба СК стал изымать всю посуду. "Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке. Кирилл никогда не лечился в клиниках и курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества. Он прекрасно отработал в Ижевске. И сейчас следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление", – рассказал Разин. Коллега погибшего Толмацкого Роберт Елизарьев не верит, что смерть Децла была случайной. Известный артист по его словам, никогда не жаловался на здоровье. Елизарьев говорит, что не верит в произошедший у Толмацкого сердечный приступ. "Эта смерть не была естественной. Его могли устранить", – предположил Елизарьев.
Теги: Донбасс, музыкант, смерть, версия
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