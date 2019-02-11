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Архив - Культура

Джеймс Кэмерон приоткрыл завесу над новым "Терминатором"

11.02.2019 09:35
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Джеймс Кэмерон приоткрыл завесу над новым "Терминатором"

Режиссер Джеймс Кэмерон, крестный отец серии фантастических боевиков "Терминатор", раскрыл название новой части франшизы, сообщает Главред.
По словам Камерона, название новой части фильма про киборга в исполнении Арнольда Шварценеггера — "Терминатор: Темная судьба".
Фильм снимает режиссер первого "Дэдпула" Тим Миллер. Кэмерон выполняет роль своеобразного "художественного руководителя" и продюсера.  
Кроме Арнольда Шварценеггера, в картине сыграют Линда Хэмилтон (вернувшаяся к роли Сары Коннор) и Маккензи Дэвис ("Черное зеркало", "Бегущий по лезвию 2049" и "Талли").
Выход нового "Терминатора" в прокат запланирован на 31 октября нынешнего года.



Теги: продолжение, Терминатор, Джеймс Кэмерон
 
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