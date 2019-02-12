Опубликованы первые кадры американского сериала "Чернобыль"

12.02.2019 14:05

Американский кабельний телеканал HBO показал первые кадры из будущего мини-сериала "Чернобыль", который снимают на основе реальных событий апреля 1986 года, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

По доступному для СМИ варианту сюжета, в фильме показаны первые дни после взрыва реактора на ЧАЭС. Главные герои попытаются объяснить, почему случилась катастрофа. В сериале также изображена эвакуацию жителей Припяти и ход спасательной операции.

Съемки сериала прошли в апреле-мае 2018 года в Вильнюсе, а в июне того же года - в Киеве.

Главные роли сыграли Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джаред Харрис и Джесси Бакли. Уотсон предстанет в фильме физиком-ядерщиком Ульяной Хомюк из правительственной комиссии СССР по ликвидации последствий аварии, а Скарсгард сыграет роль главы этой комиссии Бориса Щербины.

Премьера "Чернобыля" запланирована на май.