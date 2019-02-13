Группу KAZKA обвинили в плагиате

13.02.2019 08:40

Украинскую группу KAZKA обвинили в плагиате за использование для хита "Плакала" музыки другого исполнителя. Блогер Иван Рассел заявил, что у Yoya Reborn такой же музыкальный мотив, сообщает ICTV.

Продюсер KAZKA Юрий Никитин написал в Instagram, что подобные обвинения являются спланированной атакой на группу. По его словам, группе ставят заказные дизлайки, а сотни ботов оставляют негативные комментарии. Также он рассказал, что в песне использован семпл из звукового банка The Arabian Trap Man, который доступен во всем мире.