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Группу KAZKA обвинили в плагиате
13.02.2019 08:40
Украинскую группу KAZKA обвинили в плагиате за использование для хита "Плакала" музыки другого исполнителя. Блогер Иван Рассел заявил, что у Yoya Reborn такой же музыкальный мотив, сообщает ICTV.
Продюсер KAZKA Юрий Никитин написал в Instagram, что подобные обвинения являются спланированной атакой на группу. По его словам, группе ставят заказные дизлайки, а сотни ботов оставляют негативные комментарии. Также он рассказал, что в песне использован семпл из звукового банка The Arabian Trap Man, который доступен во всем мире.
Теги: плагиат, обвинение, KAZKA
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