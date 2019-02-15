Экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер дебютировала в кино (ВИДЕО)

15.02.2019 09:50

На украинском телеканале состоялась премьера 16-серийного фильма Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». В главной роли сняли певицу и телеведущую Надежду Мейхер. Для экс-вокалистки группы «ВИА Гра» это дебют в кино, сообщает Politeka.

По сюжету, который охватывает долгий временной промежуток, 35-летняя Мейхер играет сначала молодую женщину, а затем ее же, но 20 лет спустя.

Фильм «Ничто не случается дважды» соединяет сразу четыре жанра: драму, мелодраму, триллер и даже детектив, поэтому будет интересен как женщинам, так и мужчинам.