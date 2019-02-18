Фанаты KAZKA растоптали любимчиков после Нацотбора

18.02.2019 10:25

Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2019 огорчил украинцев плохим выступлением группы KAZKA, которая опозорилась некачественным исполнением песни Apart, сообщает РБК-Украина.

Свое негодование вокалом группы выразила одна из судей украинского Нацотбора на Евровидение Джамала, которая посчитала голос солистки KAZKA недостаточно сильным для живого исполнения. Своим мнением по поводу номера на певческий конкурс выразили и фанаты группы. Поклонники отметили, что KAZKA опозорилась плохим выступлением на Нацотборе и написали об этом под публикацией музыкальной группы в Instagram.

Фанаты посчитали, что выступление группы было провальным и во многом раскритиковали не только вокал, но и сам номер. Пользователи сети даже запустили собственный флешмоб против группы. В Instagram появился и активно используется хэштег #NOKAZKA, которым бывшие поклонники группы борются против выхода группы в финал Нацотбора на Евровидение 2019.