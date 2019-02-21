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Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles
21.02.2019 12:40
Ариана Гранде стала второй в истории исполнительницей, чьи песни заняли три верхние позиции Billboard. До неё это удалось только легендарной группе The Beatles, сообщает ICTV.
В марте 1964 года хит-парад возглавили три песни The Beatles – Can't Buy Me Love, Twist and Shout и Do You Want to Know a Secret. Пять недель подряд песни группы не сходили с мирового чарта.
Спустя 55 лет это удалось и Ариана Гранде. На этой неделе три ее композиции – 7 Rings, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored и Thank U, Next заняли три первые позиции. Все они входят в пятый студийный альбом Гранде.
Теги: Битлз, рекорд, Billboard
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