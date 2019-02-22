Солистка группы KAZKA доказала, что умеет петь вживую

22.02.2019 12:50

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, на которую посыпался шквал критики после выступления на нацотборе "Евровидения", решила доказать, что она умеет петь вживую, сообщает ТСН.

На странице в Instagram коллектива появилось видео, на котором Саша исполняет хит Кристины Агилеры Hurt. Однако и на этот раз мнения подписчиков страницы KAZKA относительно ее пения вживую разделились.

Одни отметили, что Зарицкая хорошо владеет голосом. Другие же остались не в восторге от исполнения Саши, а появление видео назвали "неудачным оправданием".



