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Архив - Культура

Солистка группы KAZKA доказала, что умеет петь вживую

22.02.2019 12:50
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Солистка группы KAZKA доказала, что умеет петь вживую

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, на которую посыпался шквал критики после выступления на нацотборе "Евровидения", решила доказать, что она умеет петь вживую, сообщает ТСН.
На странице в Instagram коллектива появилось видео, на котором Саша исполняет хит Кристины Агилеры Hurt. Однако и на этот раз мнения подписчиков страницы KAZKA относительно ее пения вживую разделились.
Одни отметили, что Зарицкая хорошо владеет голосом. Другие же остались не в восторге от исполнения Саши, а появление видео назвали "неудачным оправданием".



Теги: Евровидение, критика, Instagram, KAZKA
 
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