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Солистка группы KAZKA доказала, что умеет петь вживую
22.02.2019 12:50
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, на которую посыпался шквал критики после выступления на нацотборе "Евровидения", решила доказать, что она умеет петь вживую, сообщает ТСН.
На странице в Instagram коллектива появилось видео, на котором Саша исполняет хит Кристины Агилеры Hurt. Однако и на этот раз мнения подписчиков страницы KAZKA относительно ее пения вживую разделились.
Одни отметили, что Зарицкая хорошо владеет голосом. Другие же остались не в восторге от исполнения Саши, а появление видео назвали "неудачным оправданием".
Теги: Евровидение, критика, Instagram, KAZKA
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